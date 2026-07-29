Feyenoord verkoopt Slowaakse buitenspeler Sauer aan VfB Stuttgart

ROTTERDAM (ANP) - Leo Sauer vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers verkopen de 20-jarige Slowaakse buitenspeler aan VfB Stuttgart, de nummer 4 van vorig seizoen uit de Bundesliga. Feyenoord ontvangt naar verluidt zeker 15 miljoen euro voor Sauer, die nog een contract voor twee jaar had in De Kuip.

Sauer kwam in 2022 als 16-jarige terecht bij Feyenoord, dat hem huurde van de Slowaakse club MŠK Žilina. Een klein jaar later nam Feyenoord hem over en in augustus 2023 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Na een verhuurperiode aan NAC Breda keerde Sauer terug bij Feyenoord, waar hij basisspeler werd onder leiding van trainer Robin van Persie. Sauer kwam tot 44 duels voor Feyenoord, waarin hij zes doelpunten maakte en evenveel assists gaf.

"Ik ben Feyenoord dankbaar voor het vertrouwen dat het mij al op zeer jonge leeftijd heeft gegeven en dankbaar voor de mensen die me hier op elke mogelijke manier hebben geholpen om me verder te ontwikkelen", aldus Sauer, die uitgroeide tot Slowaaks international. "Ik heb vanaf de opleiding tot aan het eerste elftal gezien hoe mooi deze club is en heb hier de basis mogen leggen richting een hopelijk mooie carrière in Europa. Dat is iets voor altijd. Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen, misschien al wel in de Champions League komend seizoen."