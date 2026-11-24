Michael Palin wordt eind november geëerd tijdens de Rose d'Or Awards, ook bekend als de Gouden Rozen. De Britse acteur, onder meer bekend van Monty Python's Flying Circus, krijgt op 30 november in Londen de Lifetime Achievement Award.

Palin noemde het "een grote eer" om de prijs in ontvangst te nemen. "Niet alleen omdat ik daarmee in de voetsporen treed van mijn grote voorbeeld Sir David Attenborough en andere vooraanstaande persoonlijkheden, maar ook omdat in mijn werk altijd de nadruk heeft gelegen op het belang van reizen als een essentiële manier om te begrijpen wat ons allen verbindt."

De organisatie maakte ook bekend dat de documentairereeks Up een speciale prijs krijgt. The Golden Rose wordt gegeven aan "een programma of serie die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd, door de gangbare verwachtingen van het genre te overstijgen", aldus de beschrijving. In de documentairereeks Up werd dezelfde groep Britse kinderen elke zeven jaar gefilmd. De reeks begon in 1964 en werd dit jaar afgesloten met 70 Up. Eerdere ontvangers van The Golden Rose zijn Chernobyl (2019), Storming the Capitol: The Inside Story (2021) en Adolescence (2025).

De Gouden Rozen worden uitgereikt aan de beste Europese programma's van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet. Bij de uitreiking maken ook zes Nederlandse producties kans op een prijs.