VILLAVICENCIO/BOGOTA (ANP) - Bij een bomaanslag op een gebouw van de provinciale regering van het Colombiaanse departement Meta zijn volgens plaatselijke media meer dan twintig gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd met een autobom in de stad Villavicencio, circa 80 kilometer ten zuidoosten van Bogota.

Het leger verdenkt 'narcoterroristen' verantwoordelijk te zijn. Het gaat om mensen die lid waren van de 'narcoguerrilla' FARC die zich hebben afgekeerd van een vredesovereenkomst tussen de Colombiaanse regering en de leiding van de FARC, de van oorsprong marxistisch-leninistische Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. De overeenkomst werd 24 november 2016 getekend en is dinsdag dus tien jaar oud.

De rechtse president van het land, Abelardo de la Espriella, heeft het akkoord tussen de toenmalige regering en de FARC altijd gehekeld als een schijnvertoning. Hij sprak op de tiende verjaardag van het akkoord van "een valse vrede" die meer geweld en drugscriminaliteit heeft gebracht.

Narcoterroristen

De la Espriella stelt dat de vrede met "de narcoterroristen" Colombia duur is komen te staan. Volgens hem heeft dit "fiasco" de regering een vermogen gekost en is de productie van coca alleen maar toegenomen tot op inmiddels 350.000 hectare grond.

Hij stelt ook dat het aantal narcoterroristen toeneemt en dat er al 28.000 mensen lid van gewapende bendes zijn, met ook een groeiend aantal minderjarigen. In 2016 waren dat er volgens hem 130 en in 2024 625. Hij beschuldigt ook de vorige regering van de linkse Gustavo Petro Urrego (president van 2022 tot 7 augustus 2026) ervan door corruptie het land naar de ondergang te hebben geleid.