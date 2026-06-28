Michael passeert Oppenheimer als succesvolste biopic aller tijden

De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden, meldt Variety. De film heeft inmiddels wereldwijd 977 miljoen dollar opgebracht en passeerde daarmee de film Oppenheimer van Christopher Nolan, die wereldwijd 975 miljoen dollar opleverde.

Michael, geregisseerd door Antoine Fuqua, gaat over de jonge jaren van de King of Pop. Jacksons neef Jaafar Jackson speelt de hoofdrol. Ook Colman Domingo en Nia Long spelen rollen in de film.

Op de film klonk eerder de nodige kritiek. Dat kwam onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger niet aan bod kwamen in de film.