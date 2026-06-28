Statistiekbureau: Oranje zesde op lijst kanshebbers wereldtitel

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal staat op de zesde plaats van een lijst voor kanshebbers voor de wereldtitel. Dat meldt statistiekbureau Opta op basis van een computer die de knock-outfase van het toernooi 25.000 keer heeft gesimuleerd.

Volgens het statistiekbureau hebben Ronald Koeman en zijn spelers 5,1 procent kans op de wereldtitel. De mogelijkheid op een plek in de finale wordt op 10,1 procent geschat en een plaats in de halve eindstrijd op 19,3 procent.

Volgens Opta is de kans 43,4 procent dat Oranje aan de kwartfinale deelneemt. Nederland is favoriet (61,2 procent) in de zestiende finale met Marokko.

Frankrijk is volgens Opta favoriet voor de wereldtitel (18,7 procent), gevolgd door Argentinië (16,3 procent), Spanje (13,5 procent), Engeland (9,7 procent) en Brazilië (6,5 procent).