Michelle Yeoh kan een nieuwe onderscheiding toevoegen aan haar prijzenkast. De Maleisische actrice is voor de 31e editie van het Busan International Film Festival (BIFF) benoemd tot Aziatische filmmaker van het jaar, maakte het filmfestival bekend. Ze neemt de prijs op 6 oktober in ontvangst.

De prijs wordt al sinds 2003 uitgereikt en eert Aziatische filmprofessionals en organisaties die "een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Aziatische cinema". Het BIFF noemt Yeoh, die haar eerste hoofdrol in 1985 speelde in Yes, Madam!, "een ongeëvenaard icoon" en ziet haar als iemand die een revolutie teweegbracht in de weergave van vrouwen in actiefilms.

De 64-jarige Yeoh kreeg internationale erkenning door films als Tomorrow Never Dies (1997) en Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000). In de afgelopen jaren maakte ze haar opwachting in films als Crazy Rich Asians en Wicked en ze won een Oscar voor haar hoofdrol in Everything Everywhere All at Once (2022).

Op het filmfestival worden dit jaar meerdere films vertoond die door Yeoh zijn gekozen. Dat gaat om Reign of Assassins, Everything Everywhere All at Once en Sandiwara. Ook wordt haar nieuwste film It's My Time vertoond.