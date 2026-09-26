Michiel van Erp ontwikkelde rijangst na maken documentaire

Michiel van Erp ontwikkelde een angst voor autorijden nadat hij een documentaire maakte over mensen met een angststoornis. Dat vertelt de 62-jarige regisseur zaterdag in een interview met NRC.

"Als documentairemaker probeer je in iemands brein te kruipen", schetst Van Erp. "Een van die mensen vertelde me heel intensief over zijn schrikbeelden als hij in de auto zat: als ik nu dít doe, rijd ik die persoon daar dood. En toen ik daarna zelf in de auto zat, vroeg ik me af: waarom dénkt die man dat eigenlijk? Zo dwarrelde de angst mijn hoofd binnen."

De filmmaker werd vooral heel bang om achter het stuur in slaap te vallen. "En doordat ik er bang voor was, gebeurde dat ook. Het is me een paar keer overkomen dat ik dacht: je moet nú naar de kant van de weg. Ik wapende me ertegen door elk kwartier, bij elke pomp, even te stoppen en een sigaret te roken."

"Als ik op maandag met de auto ergens naartoe moest, begon ik me daar op vrijdag al zorgen over te maken. Inmiddels durf ik wel weer naar de musicalrepetities in Weesp te rijden", aldus Van Erp.