Suriname verslaat Honduras bij debuut bondscoach Fraser

TEGUCIGALPA (ANP) - Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Henk Fraser winnend afgesloten. In de Nations League werd de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2 gewonnen.

In de 18e minuut schoot Justin Lonwijk Suriname op voorsprong na een uitstekende dieptepass van Gyrano Kerk. Maar Honduras maakte vrijwel direct gelijk en stond vijf minuten na de openingstreffer op voorsprong. Dereck Moncada en Bryan Róchez maakten de doelpunten voor het Midden-Amerikaanse land.

Nog voor rust kon Denzel Jubitana de Surinaamse gelijkmaker binnenschuiven, opnieuw na goed voorbereidend werk van Kerk. Een van richting veranderde voorzet van Jubitana belandde in de 66e minuut in het net. De 3-2 kwam als eigen doelpunt op naam van Luis Palma.

Na het nipt mislopen van WK-kwalificatie speelt Suriname de komende periode in de Nations League van de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF.