Mick Jagger heeft op Instagram stilgestaan bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. De Rolling Stones-zanger schrijft dat hij de artiest aan de "twinkeling in zijn ogen" herinnert.

"Als ik terugdenk aan David Hockney, herinner ik me dat hij vriendelijk was en altijd een twinkeling in zijn ogen had", deelt Jagger vrijdag. "Hij bleef altijd experimenteren en is een van de beste schilders van onze generatie", schrijft hij bij een foto waarop Hockney tussen zijn kunstwerken te zien is.

De kunstenaar overleed volgens zijn agent "vredig thuis" in Londen. Hij wordt gezien als een van de meest gevierde artiesten van de 20e en 21e eeuw.