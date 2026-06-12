Koningin Máxima neemt de Japanse keizer Naruhito volgende week mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekendgemaakt. Het bezoek aan het museum betreft een nieuw onderdeel van het staatsbezoek dat Naruhito aan Nederland brengt.

De koningin maakt met haar Japanse eregast een korte rondgang door het Rijksmuseum. Het koninklijk gezelschap bekijkt er onder meer een lakkist, die Nederlandse handelaren in de zeventiende eeuw uit Japan meebrachten, aldus de RVD. Daarnaast bezoeken Máxima en Naruhito de Eregalerij, waar onder meer het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn te zien is.

Het is niet de eerste keer dat Naruhito het Rijksmuseum bezoekt. Op 29 april 2013 werd daar een afscheidsdiner gegeven voor toenmalig koningin Beatrix, die een dag later abdiceerde. De Japanse keizer, toen nog kroonprins, was ook aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Keizer Naruhito en keizerin Masako komen dit weekend aan in Nederland. Woensdag begint het staatsbezoek, dat tot en met vrijdag duurt. Daarna reist het keizerspaar door naar België.