Mick Jagger prijst de invloed van The Beatles op The Rolling Stones en op de muziekgeschiedenis in het algemeen. "Ze waren de meest productieve songwriters van die tijd", zei de Stones-zanger in een interview op SiriusXM.

"Ze schreven al die liedjes voor zichzelf, en het waren stuk voor stuk enorme hits die constant uitkwamen. Bovendien schreven ze demo's van liedjes die ze hadden gemaakt en gaven die aan allerlei verschillende artiesten", zegt Jagger, waarna hij benadrukt dat ook The Rolling Stones meeprofiteerden. Paul McCartney en John Lennon gaven de Stones I Wanna Be Your Man, wat in 1963 hun tweede single werd.

Volgens Mick Jagger (82) was er geen rivaliteit tussen de twee bands. Paul McCartney werkt nog steeds samen met de Stones; hij hielp bij twee nummers die op het nieuwe album van de band staan, dat vrijdag verschijnt.