Prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Bonnie Tyler. De zangeres was een icoon voor Wales en raakte met "haar buitengewone stem en onvergetelijke muziek miljoenen mensen over de hele wereld", schrijft de prins van Wales op sociale media. Volgens hem zal de 75 jaar geworden Tyler "nog generaties lang een bron van inspiratie blijven".

"Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot, familie, vrienden en iedereen die van haar hield", aldus William, die zijn boodschap in het Welsh afsluit: "Bedankt voor de muziek."

William ontmoette Tyler in februari 2023. Hij gaf haar destijds op Windsor Castle een koninklijke onderscheiding voor haar bijdrage aan de Britse muziekindustrie.