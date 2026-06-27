Mick Jagger ziet film over The Rolling Stones wel zitten

Mick Jagger heeft wel oren naar een film over The Rolling Stones, zoals momenteel ook films over The Beatles worden gemaakt. "Dat idee trekt me wel", zegt de zanger in een interview met het blad GQ.

"Ik ga daar nog niet te veel over loslaten, maar ik heb wel een beeld voor ogen. Er zijn natuurlijk tal van manieren om een biopic aan te pakken", aldus Jagger. "Meestal kies je voor een kleine periode uit iemands leven, ingekaderd door andere gebeurtenissen. Kijk naar de film over Bob Dylan; daarin focussen ze op het moment dat hij elektrisch ging spelen."

Volgens Jagger is het belangrijk om goed na te denken over welke periode je dan pakt. "Waar ga je precies op inzoomen? En welke periode van twee jaar is boeiend genoeg? Die film over Bob Dylan besloeg twee jaar, en de James Brown-film die ik produceerde, bestreek iets meer tijd."

Welk deel uit de tijd van de Stones zich het beste zou lenen voor een film, weet de 82-jarige zanger niet. "Want het is zo'n lange periode." De iconische rockband bestaat al meer dan zestig jaar.