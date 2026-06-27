Spelers Oranje weten dat op WK tegen Marokko meer wordt gevraagd

KANSAS CITY (ANP) - De spelers van het Nederlands elftal weten dat er vanaf nu op het wereldkampioenschap voetbal meer gevraagd wordt dan in de groepsfase. Oranje bleef tegen Japan, Zweden en Tunesië ongeslagen en scoorde liefst tien keer. Dat lukte op dit WK tot dusverre alleen Duitsland. Doelman Bart Verbruggen werd daarentegen ook vier keer gepasseerd en het Nederlands elftal gaf daarnaast ook nog de nodige grote kansen weg.

"Als je in zulke grote ruimtes komt te spelen, zoals bij ons nu af en toe gebeurt, wordt dat tegen een grote ploeg afgestraft. Er komen nu andere dingen bij kijken", aldus Virgil van Dijk, die het in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finales in het Monterrey Stadium in het Mexicaanse Guadalupe opneemt tegen Marokko, de nummer 6 van de wereldranglijst. Oranje neemt zelf de zevende plaats in.

"Zien de mensen ons als favoriet?", aldus Van Dijk, die nog nooit in Mexico is geweest. "Iedereen mag zelf weten wie hij of zij als favoriet ziet. Het wordt voor ons gewoon een hele lastige pot."

Hoekschoppen

De 34-jarige aanvoerder benoemde, naast het in verdedigend opzicht te vaak spelen in grote ruimtes, met de dode spelmomenten nog een pijnpunt bij Oranje. Japan scoorde een keer uit een hoekschop en Tunesië deed dat ook. "Daar moeten we beter in worden, natuurlijk. Maar laten we niet vergeten dat we in de poulefase ook heel veel goede momenten hebben laten zien."

Ismael Saibari is tot dusver de grote uitblinker bij Marokko op dit WK. De PSV'er, die de overstap maakt naar Bayern München, scoorde tot dusverre drie keer. Saibari speelt bij de Marokkanen als spits en niet als aanvallende middenvelder. Toen Oranje-basisspelers Cody Gakpo en Denzel Dumfries nog bij PSV speelden, maakte Saibari over het algemeen nog deel uit van de selectie van Jong PSV. Noa Lang en Guus Til speelden wel met hem samen, maar zijn bij het Nederlands elftal reserve.

Verbetering

"Wij kennen Saibari en veel Marokkaanse spelers natuurlijk. En in Nederland wonen veel Marokkaanse mensen", aldus Dumfries. "Het wordt denk ik een mooie wedstrijd, een leuke 'battle'. Voor ons is het na de groepsfase belangrijk dat er verbetering zichtbaar wordt. Nu moet het gebeuren."

Oranje hield in november tegen Litouwen (4-0) voor het laatst de nul. De laatste zeven interlands incasseerde het elftal van Koeman steeds minimaal een doelpunt. Doelman Bart Verbruggen vindt niet dat er sprake is van een structureel probleem en is op zijn hoede voor Marokko. "Het is een stugge ploeg, die met veel energie en intensiteit voetbalt en voor veel dreiging zorgt."