Een honderden jaren oud manuscript waarin verhalen van koning Arthur, tovenaar Merlijn en de Ridders van de Ronde Tafel worden beschreven, heeft op een veiling in Londen een fortuin opgeleverd. Het boek, dat meer dan zevenhonderd jaar in privéhanden was, werd verkocht voor ruim 2,2 miljoen pond (ruim 2,6 miljoen euro), meldt veilinghuis Christie's.

Het manuscript dateert uit de periode van circa 1290 tot 1310 en bevat naast verhalen ook 126 miniatuurillustraties, waaronder een zeldzame afbeelding van Merlijn als hert. De geschatte waarde was vooraf bepaald op 1,5 tot 2 miljoen pond.

Volgens Christie's zijn er slechts drie van dergelijke manuscripten bekend die zich in privécollecties bevinden. Het geveilde boek zou het oudste zijn en het rijkst geïllustreerd. Het is niet bekend wie de koper is. Deskundigen spraken vooraf tegen Britse media hun hoop uit dat het boek in openbaar bezit zou komen.