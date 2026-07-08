LONDEN (ANP) - Voetbalster Alèxia Putellas gaat na haar vertrek bij FC Barcelona spelen voor London City Lionesses. De Engelse club voor alleen vrouwen heeft de komst van de tweevoudig winnares van de Gouden Bal woensdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 32-jarige Putellas maakte in mei al haar vertrek bij Barcelona bekend.

Putellas won met de Catalaanse grootmacht vier keer de Champions League en tien landstitels. Bij London City Lionesses wordt ze ploeggenoot van Oranje-international Daniëlle van de Donk. Eerder legde de nummer 6 van Engeland afgelopen seizoen ook al de Engelse keepster Mary Earps vast. De eigenaar van de club is de steenrijke Amerikaanse zakenvrouw Michele Kang.