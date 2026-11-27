De Britse singer-songwriter Mika komt volgend jaar naar Nederland. De artiest begint in 2027 aan een tour in het kader van het twintigjarig bestaan van zijn debuutalbum Life in Cartoon Motion en treedt op 22 november op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

"Life in Cartoon Motion werd geschreven in Londen, in de kelder van mijn ouderlijk huis. Inmiddels zijn er twintig jaar verstreken, maar één ding is onveranderd gebleven: het feit dat dit album mijn leven heeft veranderd", zegt de 43-jarige zanger onder meer in de aankondiging.

De zanger brak in 2007 door met het nummer Grace Kelly, dat ook op zijn debuutalbum staat. Ook zijn nummers Lollipop, Big Girl (You Are Beautiful) en Relax, Take It Easy zijn terug te vinden op Life in Cartoon Motion. Voor het jubileum brengt de artiest een nieuwe versie uit van het album, met daarop vijf nieuwe nummers. Ook verschijnt er een boek met een overzicht van zijn visuele en creatieve werk.