DEN BOSCH (ANP) - Rabobank wordt vanaf het seizoen 2027 naamsponsor van de vrouwen van wielerploeg Team Visma-Lease a Bike. Het team van de kopvrouwen Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot gaat verder als Rabobank-Lease a Bike Women's Pro Cycling Team.

Een dag eerder werd bekend dat softwareleverancier Visma volgend seizoen afscheid neemt als naamsponsor. Rabobank verdween in 2016 als sponsor van het vrouwenwielrennen. De bank neemt de positie over van Visma, meldt de Nederlandse wielerploeg.

"Dat de naam Rabobank terugkeert als titelpartner is een bijzonder moment, gezien onze gezamenlijke geschiedenis. Het laat zien dat Rabobank vertrouwen heeft in onze ploeg en in de toekomst van het vrouwenwielrennen", zegt teambaas Richard Plugge op de website van de Nederlandse wielerformatie.

Visma blijft wel aan de ploeg verbonden en heeft de samenwerking verlengd, zo werd donderdag bekend.