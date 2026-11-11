De Amerikaanse acteur Stacy Keach is op 85-jarige leeftijd overleden. Keach, vooral bekend door zijn rol als privédetective Mike Hammer in de gelijknamige televisieserie, overleed aan de gevolgen van hartfalen. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een verklaring aan The Hollywood Reporter.

Naast zijn rol in Mike Hammer speelde Keach de rol van Billy Tully in de film Fat City. Ook was hij te zien in films als Nebraska, The Long Riders en The Bourne Legacy. Zijn laatste grote rol was in de film Jay Kelly, waarin hij de verbitterde vader van George Clooney's personage speelde. Daarnaast was hij onder meer te zien als Henry Pope in de serie Prison Break.

Keach werd in 2015 opgenomen in de American Theatre Hall of Fame en in 2019 werd hij geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. De acteur won in 1988 een Golden Globe voor zijn vertolking van schrijver Ernest Hemingway.