Het wordt zaterdag naar verwachting zonnig en droog tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in het Brabantse Grave. Volgens Weeronline wordt het rond het middaguur zo'n 7 graden en staat er weinig wind.

Er hangt ook nauwelijks bewolking wanneer de pakjesboot zaterdag aanmeert op de Maaskade in Grave. In de loop van de dag stijgt de temperatuur daar naar maximaal 9 graden. Ook in de rest van het land is het zaterdag tijdens lokale sinterklaasintochten zonnig en droog, met alleen in het noorden en westen ook wat stapelwolken. De temperatuur komt uit tussen de 8 en 10 graden.

Het is nog niet bekend wie er zaterdag als de nieuwe Sinterklaas vanaf de stoomboot aan land gaat. De NTR heeft nog geen opvolger bekendgemaakt van Stefan de Walle, die na vijftien jaar stopte als 'adviseur van Sinterklaas'.