Mike Myers heeft bevestigd dat hij een vierde Austin Powers-film aan het schrijven is.

De komiek zei tegen vakblad Variety dat "de laatste weken hebben laten zien dat de tijd van angst voorbij is, en dat liefde weer zijn opmars aan het maken is. Als de nieuwe film ergens over gaat, dan is het dat: dat de wereld vooral liefde nodig heeft." Myers lijkt hiermee te verwijzen naar de Democratische monsterzege bij de tussentijdse verkiezingen in de VS.

In de zomer leek de 63-jarige Myers al te hinten op een nieuw deel in de satirische komediereeks. Het laatste deel, Goldmember, kwam uit in 2003. In deze film speelde naast Myers ook Beyoncé een grote rol.

De reeks gaat over een Britse spion die dertig jaar wordt ingevroren en in de jaren negentig van de vorige eeuw terugkeert om de strijd met zijn aartsvijand, Dr Evil (ook Myers), aan te gaan. Het eerste deel kwam uit in 1997, twee jaar later volgde de eerste sequel, The Spy Who Shagged Me.