LONDEN (ANP) - De Engelse voetballers hebben zich na Spanje ook verzekerd van een plaats in de kwartfinale van de Nations League. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel won in Londen met 2-1 van Kroatië en is na vijf van de zes speelronden zeker van minimaal de tweede plek in groep 3 van de A-divisie.

Harry Kane speelde zijn 126e wedstrijd voor Engeland en is nu recordinternational. De aanvoerder stond halverwege de eerste helft aan de basis van het openingsdoelpunt. Kane liet zich uit de spits terugzakken en legde de bal neer bij de tweede paal, waar Jude Bellingham met een voorzet Morgan Rogers in staat stelde te scoren: 1-0.

Petar Sučić bracht Kroatië na een uur spelen langszij, maar kort daarna zette Kane Engeland uit een strafschop weer op voorsprong (2-1).

Wereldkampioen Spanje versloeg in dezelfde groep Tsjechië: 0-2. Álex Baena benutte kort voor rust een penalty. Marc Pubill bepaalde de eindstand.

Spanje is met 15 punten uit vijf wedstrijden koploper, gevolgd door Engeland met 12 punten. Spanje en Engeland staan zondag tijdens de laatste speelronde tegenover elkaar.