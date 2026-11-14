De Canadees-Amerikaanse acteur Mike Myers hoopt dat er nog veel Shrek-films komen. De acteur, die de stem van het hoofdpersonage Shrek inspreekt sinds de eerste film in 2001, heeft veel lof voor de makers van de franchise. "Het is zo leuk. Het is zo goed geschreven", aldus Myers. "De makers zijn zo lief en zo aardig tegen mij."

Aankomende zomer verschijnt Shrek 5, zeventien jaar nadat de vierde film in de serie uitkwam. "Ik hou ervan om het personage te spelen", vervolgt Myers. "Ik hou van de boodschappen die erin zitten en Cameron is fantastisch en Eddie is een genie." Cameron Diaz spreekt de stem in van Fiona, de vrouw van Shrek, en Eddie Murphy doet de stem van Donkey, een pratende ezel.

Daarnaast verschijnt in 2028 een spin-off over Donkey. De 63-jarige Myers weet nog niet zeker of hij ook daarin te horen is, omdat de film gaat over de periode voordat Donkey en Shrek elkaar ontmoeten. "Ik denk niet dat ik erin zit. Misschien wel, ik weet het niet. Maar het wordt tijd; dat personage is een van mijn favoriete personages ooit."