N i e u w bericht, meer informatie na 3e alinea: met meer citaten Reijnders

AMSTERDAM (ANP) - Tijjani Reijnders gaat zijn zoontje Xavién blij maken met de wedstrijdbal van Nederland tegen Griekenland (7-0) in de Nations League. De aanvallende middenvelder scoorde drie keer en mocht de bal daardoor mee naar huis nemen.

"Daar mag hij wel een tijdje mee spelen, dat zal hij leuk vinden", zei Reijnders in de Johan Cruijff ArenA, met de bal onder zijn arm. "Alle internationals van Oranje hebben hun handtekening op de bal gezet en sommigen hebben er nog iets bijgeschreven."

Reijnders is de eerste international van Oranje die voor rust een hattrick maakte sinds Marco van Basten in 1990. "Ik hoorde het net, dat maakt het wel extra speciaal", zei de speler van Al Qadsiah.

Oranje leidde bij rust al met 5-0. "We waren heel gevaarlijk met onze loopacties in de diepte. Dat deden we steeds met twee of drie mensen. De Grieken wisten niet wie ze moesten oppakken. We kregen aardig wat ruimte af en toe", vervolgde Reijnders, die als speler van AZ ooit ook een hattrick maakte.

Reijnders vindt dat er best wat waarde mag worden gehecht aan de ruime zege. "Griekenland verloor de vorige interlandperiode niet van Duitsland. Het is gewoon een goede ploeg. Deze wedstrijd kunnen we zeker meenemen naar maandag. We willen graag als eerste eindigen", zei hij.

Oranje heeft in Berlijn tegen Duitsland aan een gelijkspel genoeg voor de groepswinst. Alleen bij een nederlaag van meer dan dertien doelpunten kan Nederland de kwartfinale nog mislopen. "Daar gaan we niet vanuit", zei Reijnders lachend. "We willen gewoon bij Duitsland winnen."