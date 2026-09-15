Mike van Diem baalt dat Voor de meisjes niet naar Oscars gaat

Regisseur Mike van Diem baalt ervan dat zijn film Voor de meisjes niet is geselecteerd als Nederlandse inzending voor de Oscars. Dat meldt hij in gesprek met De Telegraaf. Het is de tweede maal dat Voor de meisjes niet wordt gekozen.

Nederland selecteerde dit jaar de documentaire Paikar. Afgelopen jaar werd de film Rietland gekozen. "In Amerika zijn ze op zoek naar verhaalgedreven films, niet naar arthouse", zegt Van Diem. "Voor de meisjes is precies het type film waarvan ik zeker weet dat het daar in de smaak valt. Een crossoverfilm met een sterk verhaal, die ook een groot publiek trekt. Bovendien kun je de film daar positioneren als een werk van een Oscarwinnaar. Dat weegt daar extra zwaar. Het is opnieuw een gemiste kans."

Van Diem won in 1998 een Oscar voor Nederland met zijn film Karakter. Eerder won zijn film Alaska al een Studenten Oscar. "Als Nederland een Oscar wint, profiteren alle makers daar vijf jaar lang van op de internationale markt", zegt Van Diem tegen De Telegraaf. "Dan sta je er gewoon goed op. Wij deden een tijdlang volop mee, maar dat is daarna verloren gegaan. Dat is ontzettend jammer. Zeker als je als Filmfonds veel geld uitgeeft aan een rapport over waarom succes in het buitenland uitblijft. Begin dan eerst eens met het professionaliseren van de commissie die over de Oscarinzendingen gaat."

Voor de meisjes was vorig jaar in de race omdat de film al in previews draaide vóór 1 oktober, de deadlinedag voor films die meedoen voor de selectiecommissie. Omdat Voor de meisjes officieel pas op 2 oktober in de bioscopen uitkwam, mocht de film dit jaar weer meedingen naar de felbegeerde inzendingsplek. Op 15 december wordt bekend of Paikar de shortlist voor de Oscars haalt en op 21 januari worden de nominaties bekendgemaakt.