Uitvaart prinses Astrid op 23 september in Oslo

Het afscheid van de vorige week overleden Noorse prinses Astrid vindt plaats op 23 september in Oslo. Dat heeft het Noorse hof dinsdag bekendgemaakt. De begrafenis is precies twee weken na de uitvaart van Astrids jongere broer koning Harald.

De prinses overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd, twee dagen na het afscheid van Harald. Daar was de prinses nog bij aanwezig. In overleg met de koninklijke familie krijgt Astrid een staatsbegrafenis. Details worden later bekendgemaakt.

De gezondheid van Astrid, een tante van de nieuwe koning Haakon, was al enkele jaren broos. Eerder dit jaar werd ze in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking en later opnieuw wegens hartfalen. De prinses kreeg toen een pacemaker.