Mike van Diem en Eva Crutzen zijn dinsdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de DDG Awards 2026, de Nederlandse vakprijzen voor regisseurs. In totaal werden er in comedytheater Boom Chicago Amsterdam in elf categorieën prijzen uitgereikt, en daarnaast nog drie speciale prijzen.

Van Diem won voor zijn film Voor de Meisjes in de categorie speelfilm. Eva Crutzen won voor BODEM 2 in de categorie dramaserie. Cassandra Offenberg en Martijn de Vos wonnen in de categorie televisieprogramma voor het jeugdprogramma Bollox. De prijs voor korte fictie ging naar Amir Zaza voor Close Your Eyes Hind.

Esther Gould won met Tortelduifjes de prijs voor korte documentaire. In de categorie documentaireserie won Menna Laura Meijer voor Fortuyn: On-Hollands. De prijs voor documentaire ging naar Maasja Ooms voor Mijn woord tegen het mijne. Ooms kreeg ook de DDG Grand Prix van 5000 euro, die jaarlijks naar een van de winnaars van de avond gaat.

Nouchka van Brakel

Tim Frijsinger en Janneke Swinkels wonnen de prijs voor animatie met Zwermen. Jair Stein, Jan Maarten Deurvorst en Huda Rais wonnen in de categorie audioproductie voor de podcast Onaantastbaar. Juul Op den Kamp won met Ode aan de zorg de prijs voor commercials. Op den Kamp won ook de prijs voor digital storytelling voor Portraits of a Broken Democracy.

Nouchka van Brakel ontving de Oeuvreprijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse film. De Treurniet Trofee 2026 ging naar Morgan Knibbe voor The Garden Of Earthly Delights. De Dutch Directors Guild (DDG) en Stichting VEVAM kennen de DDG Awards jaarlijks toe.