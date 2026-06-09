ALMELO (ANP) - De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn ondanks een 3-1-thuiszege op Polen veroordeeld tot de play-offs in het kwalificatietraject voor het WK van volgend jaar. Oranje had een gelijkspel nodig bij Frankrijk - Ierland, maar de Fransen wonnen met 1-0. Daardoor plaatsen 'Les Bleues' zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het toernooi in Brazilië over iets meer dan een jaar.

Oranje moet dit najaar twee landen verslaan in de play-offs om zich alsnog te kwalificeren. Het eerste tweeluik is in oktober, de loting hiervoor is op 18 juni. Oranje ontloopt hierbij de sterkste Europese landen.

De ploeg van bondscoach Arjan Veurink had zich in een lastige positie gewerkt met de verrassende en onnodige 3-2-nederlaag tegen Ierland vrijdag. Daardoor waren de Nederlandse vrouwen dinsdag afhankelijk van het resultaat bij Frankrijk - Ierland voor de groepswinst.