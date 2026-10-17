Miley Cyrus brengt emotioneel eerbetoon aan Dolly Parton

Miley Cyrus heeft vrijdagavond tijdens een optreden in de Hollywood Bowl in Los Angeles een eerbetoon gebracht aan haar overleden peettante Dolly Parton. De zangeres sprak op het podium over haar band met Parton en droeg vervolgens haar nummer Jolene aan haar op. Dat meldt het vakblad The Hollywood Reporter.

Cyrus vertelde dat ze haar peettante ooit had gevraagd of ze een concert van haar mocht bijwonen zonder zelf op het podium te staan. "Als het aan haar lag, en ze een show gaf, zou ik pal naast haar staan in een bijpassend kostuum", vertelde ze het publiek.

Tijdens haar eigen optreden voelde Cyrus de aanwezigheid van Parton naar eigen zeggen "meer dan ooit". "Dolly en ik, wij zijn voor eeuwig. Niets in dit leven kan ons ooit scheiden, en ik ga haar weerzien", aldus de 33-jarige zangeres.

Jolene

"Ik kan echt niet wachten, want ik mis haar", vervolgde Cyrus geëmotioneerd. Ze benadrukte dat haar peettante een speciale bijdrage heeft geleverd aan de muziekwereld. "Een deel van de beste muziek die we nu hebben, is geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door mijn tante Dolly, en dit is een van die nummers", zei Cyrus, waarna ze Partons grote hit Jolene zong.

Parton overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De twee zongen Jolene voor het laatst samen tijdens de Grammy Awards in 2019.