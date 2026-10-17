Wiebes heeft nog last van val en start niet in koppelkoers op WK

SHANGHAI (ANP) - Lorena Wiebes gaat zaterdag niet van start in de koppelkoers bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai (China). De Nederlandse renster heeft te veel last van de valpartij op het omnium op vrijdag. Nienke Veenhoven is haar vervanger en zij zal met Lisa van Belle het koppel vormen. Het onderdeel begint om 12.15 uur Nederlandse tijd.

Wiebes veroverde op de WK in Shanghai voor de derde keer de wereldtitel op het sprintonderdeel scratch en begon vrijdag als titelverdediger aan het omnium, het onderdeel waarop de rensters vier disciplines afwerken. Een grote val waarbij de helft van het peloton betrokken was, maakte een voortijdig einde aan haar wedstrijd.

Wiebes vertelde na afloop dat ze niks gebroken had, maar wel veel pijn voelde aan ribben, schouders en knieën. Ze wilde toen deelname aan de koppelkoers nog niet uitsluiten, maar zaterdag werd duidelijk dat haar lichaam nog onvoldoende is hersteld om de wielerpiste op te gaan.