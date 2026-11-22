Miley Cyrus en haar partner Maxx Morando zijn getrouwd. Het stel gaf elkaar zaterdag het jawoord tijdens een intieme ceremonie in Palm Springs, Californië. Dat meldt het entertainmentblad People.

Op foto's is te zien hoe de Amerikaanse zangeres en Morando elkaar het jawoord geven in het bijzijn van hun naasten. Onder de aanwezigen waren ook haar moeder Tish en zus Noah.

Berichten over een mogelijke bruiloft deden eerder al de ronde. Het stel werd vrijdagavond al gesignaleerd tijdens een diner voorafgaand aan de bruiloft.

De 33-jarige zangeres en de 28-jarige muzikant hebben sinds 2021 een relatie. Hun verloving werd eind vorig jaar bekendgemaakt. In 2018 trouwde Cyrus met acteur Liam Hemsworth. Het huwelijk strandde minder dan een jaar later.