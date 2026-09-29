Miley Cyrus voor het eerst sinds 2013 bovenaan Billboard 200

Miley Cyrus is er voor het eerst in jaren in geslaagd de eerste plaats van de gezaghebbende Amerikaanse hitlijst Billboard 200 te veroveren. Haar nieuwste album Bass Persuades, dat ze uitbracht onder de naam Miley, is haar eerste nummer 1-album sinds Bangerz uit 2013.

Volgens Billboard blijft de zangeres met haar nieuwste album haar concurrenten Ella Langley en Riley Green met klein verschil voor.

In totaal is het de zesde keer dat Miley Cyrus met een album de Billboard 200 aanvoert. Dat is inclusief haar werk als het Disney-personage Hannah Montana, waarmee Cyrus aanvankelijk beroemd werd.

Met haar vorige albums was Cyrus overigens wel dichtbij een toppositie op de hitlijst. Zo behaalde ze met Younger Now uit 2017 een vijfde plaats en piekte Plastic Hearts uit 2020 op de tweede plek. Met Endless Summer Vacation (2023) en Something Beautiful (2025) behaalde ze respectievelijk een derde en vierde plaats.