Koningin Máxima prijst gedreven vrijwilligers in gemeenten

Koningin Máxima heeft dinsdag het belang van sociaal-maatschappelijke initiatieven in gemeenten onderstreept. De rol van vrijwilligers moet daarin niet worden onderschat, vertelde ze tijdens een speech bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Lichtenvoorde.

"In ons land zijn vele duizenden sociaal-maatschappelijke initiatieven actief, die stuk voor stuk bestaan dankzij gedreven vrijwilligers", stipte Máxima aan. Volgens haar vormen zij "het sociale weefsel van onze samenleving" en hebben ze gemeenten veel te bieden. "Zij versterken de sociale cohesie in uw gemeente, gaan uitsluiting tegen en helpen de mentale weerbaarheid te vergroten."

"De manier waarop zij dat doen is uniek", ging de koningin verder. "Zij zijn ogen en oren, heel dicht bij mensen. Zij komen op plekken waar u niet komt, weten als geen ander wat er speelt in een buurt. Ze bouwen een hechte band op met mensen in soms kwetsbare posities. En dat kunnen ze omdat ze alle tijd en ruimte hebben om te luisteren, te troosten, aan te moedigen, een handje te helpen. Niet zelden zijn deze vrijwilligers ervaringsdeskundigen. Er is sprake van wederkerigheid, contact van mens tot mens. En zo ontstaat iets wat van essentieel belang is: vertrouwen."

Máxima riep de aanwezige bestuurders ook op om sociale initiatieven het vertrouwen te geven, ondanks dat "hun manier van werken" wellicht anders is "dan u gewend bent". "Sociale initiatieven zijn geen overheidsorganisaties en ook geen private sector. Ze kenmerken zich door creativiteit, een pragmatische werkwijze en out of the box-denken. Ze in hokjes proberen te duwen werkt niet goed. Laat ze het op hun eigen manier doen. Met minder of betere regels."