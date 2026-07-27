Miley Cyrus zou wel weer willen acteren en regisseren

Miley Cyrus heeft haar liefde voor acteerwerk uitgesproken en zou "heel graag willen acteren en regisseren". Dat verklapte de 33-jarige Amerikaanse zangeres en actrice tegen het tijdschrift Wonderland.

In gesprek met actrice Daryl Hannah vertelde Cyrus dat "het altijd mijn droom is geweest om te werken met artiesten die ik bewonder, en jij bent daar één van." Op de vraag welk personage ze zou willen spelen, antwoordde Cyrus dat ze het "heerlijk zou vinden om op te gaan in iets diep romantisch. Het soort liefde waar we allemaal van dromen. Een goede, ouderwetse Shakespeare-tragedie zou geweldig zijn. Iets heftigs en hartverscheurend romantisch."

Miley Cyrus is vooral bekend van haar hoofdrol in de jeugdserie Hannah Montana en speelde daarnaast in films en series zoals The Last Song en Black Mirror.