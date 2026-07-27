Wall Street verdeeld door techzorgen en lagere olieprijs

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street hielden zich maandag gedeisd, vooral door aanhoudende zorgen over de technologiesector en de toenemende concurrentie uit China. De beurshandel kreeg wel steun van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Daardoor moesten oliebedrijven terrein prijsgeven.

Toch won de Dow-Jonesindex, de index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven, 0,5 procent op 52.210,08 punten. De breder samengestelde S&P 500-index eindigde echter vrijwel onveranderd op 7413,18 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 24.932,08 punten.

De olieprijzen zakten tot 9 procent, waarbij Brentolie ruim onder de 90 dollar per vat daalde. Vorige week klom de prijs van Brent nog tot boven de 100 dollar door escalatie van het geweld in het Midden-Oosten.

Goedkopere olie

Oliemaatschappijen ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron verloren tot 3,9 procent. United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines profiteerden echter van de goedkopere olie en klommen tot ruim 3 procent.

Chipbedrijven hadden het maandag opnieuw moeilijk. Zo verloren bedrijven als Sandisk, AMD en Nvidia tot 11 procent. "Er is simpelweg veel onzekerheid over wat er gebeurt bij Chinese bedrijven. Er is veel concurrentie en de technologische vooruitgang gaat snel, in markten waar de concurrentie toch al moordend is", zei een vermogensbeheerder in New York.

Kwartaalcijfers Amazon

Handelaren kijken ook uit naar de rest van deze week. Zo komen de grote techbedrijven Amazon, Microsoft, Apple en Facebook-moeder Meta Platforms met kwartaalcijfers. Daarbij zal onder meer worden gelet op de investeringen in kunstmatige intelligentie.

Daarnaast komt de Amerikaanse centrale bank woensdag met een rentebesluit. De Federal Reserve houdt dan naar verwachting de rente in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd, al wordt niet uitgesloten dat er een verhoging kan komen om de hoge inflatie te bestrijden. Deze week komt dan ook nog de belangrijkste maatstaf over de inflatie van de Fed en een cijfer over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Verder worden nog kwartaalresultaten gepubliceerd van grote bedrijven als bijvoorbeeld ExxonMobil, Chevron, Boeing, Starbucks, Coca-Cola, Mastercard, Moderna en Procter & Gamble.