Miljuschka krijgt nieuwe culinaire reisserie op Disney+

Miljuschka Witzenhausen krijgt een nieuwe culinaire reisserie op Disney+. In het achtdelige Via Miljuschka volgt de presentatrice oude handelsroutes van het Romeinse Rijk rond de Middellandse Zee. De serie is vanaf 17 oktober te streamen.

De aankondiging volgt kort nadat bekend werd dat kookzender 24Kitchen, waar Witzenhausen al jaren een van de vaste gezichten is, per 31 maart stopt met lineaire televisie. De programma's van 24Kitchen verhuizen naar Disney+, waar ruimte blijft voor lokale producties en nieuwe programma's. Disney+ is al sinds 2019 eigenaar van 24Kitchen.

Voor Via Miljuschka reist Witzenhausen vanuit Rome langs historische handelsroutes van het Romeinse Rijk. Ze bezoekt onder meer de vismarkt van Alexandrië, olijfgaarden in Tunesië en Pompeï. Daarbij onderzoekt ze hoe ingrediënten, kooktechnieken en gerechten zich door de eeuwen heen rond de Middellandse Zee hebben verspreid en ontwikkeld.

Witzenhausen maakte voor 24Kitchen de afgelopen jaren verschillende programma's, waaronder Bak met Miljuschka, Snel met Miljuschka en culinaire reisprogramma's in onder meer Vietnam, Japan en Mexico.