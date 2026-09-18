Millie Bobby Brown bevestigt komst tweede adoptiekind

Millie Bobby Brown heeft op Instagram een foto gedeeld van haar tweede kindje. "Hoi kleine man!", schreven de actrice en haar partner Jake Bongiovi bij hun gezamenlijke bericht. Donderdag meldde People al op basis van een bron dat het stel voor de tweede keer een kind had geadopteerd.

Op de foto zijn de handen van de 22-jarige Brown, de 24-jarige Bongiovi en hun baby-zoontje te zien. Bijna een jaar geleden maakte de Stranger Things-actrice bekend dat zij en Bongiovi, de zoon van Jon Bon Jovi, een dochter hadden geadopteerd.

Brown heeft eerder al haar wens geuit om kinderen te adopteren, naast het verwelkomen van biologische kinderen in de toekomst. In een recent interview in de podcast Not Gonna Lie met Kylie Kelce zei ze dat adoptie altijd onderdeel is geweest van haar toekomstbeeld.