Millie Bobby Brown heeft moeite met sociaal doen

De Britse actrice Millie Bobby Brown vindt het soms moeilijk om sociaal te doen. Volgens de 22-jarige Brown komt dat doordat ze een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht op de set van de serie Stranger Things, vertelt ze in de podcast Happy Sad Confused. "Ik ben opgegroeid met voornamelijk mannen in filmploegen. Ik bedoel: mannen van boven de 40," aldus Brown. "Dus ik hoorde tijdens mijn jeugd veel gesprekken van volwassenen en praatte eigenlijk nooit over de dingen waar je als kind over hoort te praten."

Brown schrikt soms als ze wordt benaderd door jongere fans. "Het is gewoon dat ik soms niet zo goed weet hoe ik moet reageren op mensen van mijn eigen leeftijd. Daar heb ik wat meer moeite mee." Volgens de actrice kan ze "urenlang" praten over filmtechniek. "Maar ik kan niet echt praten over welke barretjes ik leuk vind in de buurt. Dat stukje mis ik een beetje." Volgens Brown is ze socialer geworden sinds ze samen is met haar man Jake Bongiovi.

Stranger Things liep van 2016 tot 2025. Brown speelde de rol van Eleven, een meisje met bovennatuurlijke krachten, die werd geadopteerd door politiechef Jim Hopper (David Harbour).