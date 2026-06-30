'Fundament' De Vrij verlaat na acht seizoenen Internazionale

MILAAN (ANP) - Stefan de Vrij verlaat na acht seizoenen Internazionale. De Italiaanse topclub meldt het afscheid van de 34-jarige verdediger met een uitgebreid eerbetoon op de website van de club. De Vrij won met Inter negen prijzen, waaronder drie titels in de Serie A en drie Italiaanse bekers (Coppa Italia).

De Vrij miste door een blessure het WK voetbal met Oranje. Volgens vakmagazine VI tekent de verdediger binnenkort een contract bij de Griekse club Panathinaikos.

"Ze hebben me hier gehaald om een muur te bouwen", zei De Vrij volgens Inter bij zijn komst in 2018. "Die muur bleek even elegant als veerkrachtig: sterk genoeg om elke uitdaging te weerstaan, het fundament waarop zoveel successen van Inter werden gebouwd gedurende de acht seizoenen waarin De Vrij het Nerazzurri-shirt droeg", aldus Inter.

De Vrij maakte dertien doelpunten voor Inter in 296 wedstrijden en droeg ook de aanvoerdersband.