Milo Ventimiglia voor de tweede keer vader geworden

De Amerikaanse acteur Milo Ventimiglia is voor de tweede keer vader geworden. Dat heeft zijn echtgenote Jarah Mariano bekendgemaakt in een bericht op sociale media. Het stel heeft samen een zoontje verwelkomd.

"Deze laatste paar weken waren chaos, maar op de best mogelijke manier", schrijft Mariano bij een reeks foto's van de familie. "Welkom thuis Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Ik kan niet wachten op alle avonturen die voor ons komen met ons gezin van 5!", zegt ze, waarmee ze ook naar hun hond verwijst.

Ventimiglia, bekend uit onder andere This Is Us en Gilmore Girls, werd vorig jaar voor het eerst vader van een dochter, Ke'ala Coral. Eerder dat jaar verloren hij en zijn vrouw hun woning in Los Angeles door de bosbranden.