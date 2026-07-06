ARLINGTON (ANP) - Europees kampioen Spanje heeft de kwartfinales bereikt van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won in de achtste finales met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in het volgepakte Dallas Stadium in de eerste minuut van de blessuretijd de winnende treffer.

Spanje neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen België en de Verenigde Staten, dat om 02.00 uur begint in de nacht van maandag op dinsdag.

Het was de 42e confrontatie tussen Spanje en Portugal, de buurlanden die tot de gastlanden behoren van het volgende WK in 2030. Spanje is de wereldkampioen van 2010, Portugal haalde nooit de finale op een WK. De derde plaats in 1966 blijft het beste resultaat.

Het was de 233e interland voor de Portugese vedette Cristiano Ronaldo. Het was zijn laatste WK-wedstrijd, na zes WK's.

Spanje kreeg vroeg in de wedstrijd een levensgrote kans op de 1-0, maar Mikel Oyarzabal schoot de bal in vrije scoringspositie naast. De Portugese doelman Diogo Costa behoedde kort daarna zijn ploeg voor een achterstand. Hij stopte eerst een inzet van Lamine Yamal en tikte daarna de bal na een uithaal van Álex Baena uit het doel.

Hoewel Spanje wat beter was en iets dreigender, kreeg Portugal ook kansen om te scoren. Ronaldo leverde een schot af dat stuitte op de handschoenen van de Spaanse doelman Unai Simón. De keeper moest ook ingrijpen bij een kopbal van João Félix en een soort van omhaal van Ronaldo. Een afstandsschot van Nuno Mendes ketste af op de lat.

Vroeg in de tweede helft raakte Mendes zodanig geblesseerd dat hij niet verder kon in de wedstrijd. Spanje profiteerde niet van het verdwijnen van de belangrijke Portugese linksback. Lamine Yamal kwam wel vaker door over de rechterflank, maar hij was slordig in het afgeven en afwerken.

In het laatste kwartier nam de druk van Spanje weer toe, maar de combinaties voorin leken geen doelpunt op te leveren. Tot de extra tijd. Die was nog maar net begonnen, of Ferran Torres vond Merino, die de bal hard in de touwen schoot. Bernardo Silva maakte vlak voor het eindsignaal nog bijna gelijk voor Portugal, maar zijn kopbal ging net over.