De Britse minister van Onderwijs heeft verschillende Britse media bekritiseerd om het uitzenden van een boodschap van de veroordeelde komiek Russell Brand. Volgens Lucy Powell hebben die media het bericht, waarin Brand opnieuw zei niet schuldig te zijn, "uitvergroot", meldt BBC News.

"Ik was geschokt door dat bericht en ik denk eigenlijk dat mainstream media het ook niet uit hadden moeten zenden", aldus Powell. Volgens haar is Brand "iemand die geen greintje spijt en geen greintje gevoeligheid heeft laten zien naar zijn slachtoffers". "Het gaat om iemand die schuldig is bevonden aan zeer, zeer ernstige feiten en verkrachting."

Brand werd begin november schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting en veroordeeld tot een celstraf van meer dan 10 jaar. Nadat hij was opgesloten, las zijn vrouw, Laura Brand, een verklaring van hem voor waarin hij herhaalde dat hij niet schuldig was. Volgens de Britse autoriteiten is de verklaring mogelijk strafbaar, omdat gevangenen geen verklaringen mogen doen die kwetsend zijn voor de slachtoffers. Onder meer de mediabedrijven BBC, ITV en Sky zonden fragmenten van de video uit.

De BBC verklaarde dat de video in het programma Today per ongeluk was uitgezonden door een "miscommunicatie". YouTube laat weten dat de video wordt onderzocht.