NEW YORK (ANP) - In 2035 zijn er wereldwijd meer moslims dan christenen, voorspelt een rapport waar The Washington Post over schrijft. Het onderzoek is gedaan door het Amerikaanse Pew Research Center, dat heeft gekeken naar bevolkingstrends die al langer gaande zijn.

Volgens het onderzoek is het niet zo dat de opkomst van moslims tot grootste religieuze groep ten koste gaat van christenen. Op de meeste plekken vindt de groei plaats in landen waar moslims nu al in de meerderheid zijn. De groei van het aantal christenen gebeurt ook grotendeels in gebieden waar christenen nu al een meerderheid vormen.

Een van de redenen voor de verschuiving is het dalen van de bevolking in China. Hierdoor daalt naar verwachting het aantal mensen zonder religieuze overtuiging ook flink. De daling van het geboortecijfer in landen zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de wereldwijde christelijke bevolking verschuift van Noord-Amerika en Europa naar Afrika.

De verwachting is verder dat christenen in de Verenigde Staten een minderheid zullen worden. Hun aandeel daalt van 64 procent op dit moment tot een voorspelde 48 procent in 2070. Vooral het aantal mensen zonder geloofsovertuiging zal naar verwachting stijgen in de VS.