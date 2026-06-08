Minister Rianne Letschert vindt niet dat het aan haar is om te oordelen over het feit dat Nederland dit jaar het Eurovisie Songfestival boycotte, maar het evenement wel werd uitgezonden. Dat schrijft de mediaminister in antwoord op Kamervragen.

René Claassen (Groep Markuszower) en Mona Keijzer (partijloos) hadden vragen gesteld naar aanleiding van een artikel over een vermeende "Hilversumse boycot" van het songfestival. Letschert schrijft dat de omroepen zelf over hun programmering gaan. "Hoe zij tot besluitvorming komen en met wie zij daarover spreken is dan ook aan hen."

Omroep AVROTROS besloot niet mee te doen aan het evenement vanwege de deelname van Israël. Het Eurovisie Songfestival werd uiteindelijk toch uitgezonden bij de NOS. De minister wil niet oordelen over de combinatie van principiële bezwaren tegen deelname aan het songfestival en het toch uitzenden. "Het is aan de omroepen zelf om besluiten te nemen over hun programmering. Het is niet aan mij om te oordelen over het besluit van deelname aan en de uitzending van het Eurovisie Songfestival van de publieke omroep", antwoordt ze.

Letschert ziet ook geen aanleiding om het Commissariaat voor de Media te vragen om te onderzoeken of de handelswijze van AVROTROS en de NPO in de kwestie verenigbaar was met de Mediawet. "Het Commissariaat voor de Media is een onafhankelijke toezichthouder en gaat over haar eigen werkzaamheden."