Kroonprinses Victoria heeft op Wereldzeedag mensen bedankt die zich inzetten voor het welzijn van zeeën en oceanen. Dat deed de Zweedse prinses met een bericht op Instagram.

"Vandaag, op Wereldzeedag, stuurt de kroonprinses een groet naar iedereen die zich inzet voor het behoud en de bescherming van onze zeeën", is te lezen in het bericht van het Zweedse hof. De dochter van koning Carl Gustaf bedankt iedereen die zich inzet "voor de zee, onze bron van leven!".

Op de bijgevoegde foto is Victoria te zien, terwijl ze vanaf een schip over een bewolkte horizon tuurt. De kroonprinses zet zich al jarenlang in voor oceaan- en zeebescherming.