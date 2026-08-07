Cultuurminister Rianne Letschert heeft op X de familie en naasten van Peter Faber en Jerney Kaagman "veel sterkte" gewenst. Donderdag maakte de familie van Kaagman bekend dat de zangeres recent overleden is. De familie van Faber meldde vrijdag het overlijden van de acteur.

Letschert spreekt over Faber als "veelzijdig acteur die op het toneel, in films en op televisie zijn sporen verdiende. Met rollen in onder meer Max Havelaar, Soldaat van Oranje en vele andere producties groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht voor velen". Ze sluit haar bericht af met een steunbetuiging aan zijn naasten.

Kaagman wordt door de minister geëerd om haar "indrukwekkend oeuvre". "Ook als voorvechter voor eerlijke beloning van artiesten en jurylid bij Idols betekende zij veel. Veel sterkte aan haar familie, vrienden en collega's."