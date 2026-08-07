Eye Filmmuseum in Amsterdam gaat in september als eerbetoon een aantal filmklassiekers van Peter Faber draaien. Een woordvoerder meldt dat wordt gedacht aan de films Max Havelaar en Toestanden, allebei uit 1976.

"We moeten even controleren of allebei de prints in ons archief nog goed zijn, maar we mikken op half september", aldus de zegsman. Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd.

In Max Havelaar speelde Faber de titelrol. De verfilming van Multatuli's gelijknamige roman uit 1859 gaat over de koloniale onderdrukking in Nederlands-Indië. Tot 1987 stond de film in Indonesië op een censuurlijst, omdat de feodale regenten in de film niet alleen Hollanders waren, maar ook Indonesiërs.

Toestanden was een drama van het Werkteater, het gezelschap dat Faber in de jaren zeventig mede oprichtte als protest tegen het gebrek aan experimenteerdrift binnen het Nederlandse toneel. In acht episoden worden de wantoestanden in de psychiatrische verpleging in beeld gebracht. Naast Faber zijn onder meer Cas Enklaar, Joop Admiraal en Helmert Woudenberg te zien in de film.