Miss Montreal viert 20-jarig bestaan met nieuwe theatertour

Miss Montreal treedt volgend jaar op met een nieuwe theatertour, waarmee ze het 20-jarig bestaan van haar en haar band viert. In een persbericht laat de Twentse zangeres, die eigenlijk Sanne Hans heet, maandag weten dat ze er "onmeunig veel zin in" heeft. De kaartverkoop start woensdag.

Hans had naar eigen zeggen niet verwacht dat de band Miss Montreal zo ver zou komen. "Maar, nu we zo ver zijn gekomen, wil ik het heel graag vieren!", laat ze weten. Tijdens de show, genaamd Miss Montreal - 20 Jaar Onmeunig Druk, zijn diverse hits en persoonlijke verhalen te horen.

De voorstelling is te zien in theaters door heel Nederland en start in maart 2027.