Zeeuws-Vlaamse zorgen over kerncentrales en andere energieplannen

BIERVLIET (ANP) - De Dorpsraad Biervliet in de gemeente Terneuzen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond energieprojecten in Zeeuws-Vlaanderen. Het Rijk maakte vorige week bekend dat de Paulinapolder/Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijft voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarnaast wil netbeheerder TenneT voor het aansluiten van windenergiegebieden op zee een nieuw hoogspanningsstation bij Terneuzen plaatsen.

De dorpsraad vraagt zich af waarom Borssele, Vlissingen-Oost en de Maasvlakte nu al zijn afgevallen, terwijl de zoektocht naar een plek voor de kerncentrales nog niet is afgerond. Verder benadrukt de dorpsraad dat de Zeeuwen, en zeker de inwoners die binnen 5 kilometer van een mogelijke bouwlocatie wonen, nooit is gevraagd of ze wel kerncentrales willen.

De dorpsraad heeft vorig jaar zelf een enquête onder de lokale bevolking gehouden. "Daaruit bleek dat 92 procent tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder is, onder meer door de grote impact op de leefomgeving, natuur en het nabijgelegen Natura 2000-gebied met de Paulinaschorren." Ook het opofferen van landbouwgrond in een voormalig nationaal landschap staat volgens de dorpsraad haaks op zorgvuldig ruimtelijk beleid.

Een recente advertentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor de Zeeuws-Vlamingen nog voor extra onduidelijkheid gezorgd. Daarin staat dat de bouw van twee kerncentrales en het aanleggen van de infrastructuur voor de aanlanding van windenergie op zee niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Daarom is het gissen voor de inwoners welke kant het opgaat. "Met een energiewerkgroep van vier vrijwilligers is het volgen van alle plannen voor ons inmiddels een dagtaak geworden", stelt de dorpsraad.