De Paramount+-serie MobLand krijgt officieel een derde seizoen. Daarin is ook weer plaats voor Tom Hardy, die eerder dit jaar nog in het nieuws kwam omdat hij ruzie zou hebben gemaakt met de makers van de show.

Hardy speelt in de misdaadserie de rol van Harry Da Souza, een fixer voor de criminele familie Harrigan. Hij zou een aanvaring hebben gehad met uitvoerend producent Jez Butterworth, waarna het onduidelijk was of hij nog wel welkom was in een eventueel vervolg.

Het tweede seizoen van MobLand, waarin de hoofdrollen zijn voor Pierce Brosnan en Helen Mirren, komt later deze maand online. Amerikaanse vakmedia noemen de vroegtijdige verlenging "een blijk van groot vertrouwen en een handige manier om de geruchten rond Hardy de kop in te drukken".